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29 мая

В "Роснефти" заявили об отсутствии активов на Украине

Газета.Ruиещё 10

Компания "Роснефть" не владеет активами на Украине, поставки на украинский рынок шли европейскому дистрибьютору, которые при изъятии его собственности прекратятся. Об этом заявили в пресс-службе компании. "В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы, принадлежащих "Роснефти". Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих Компании на территории Украины на настоящий момент нет", - говорится в сообщении. Пресс-служба пояснила, что раньше компания владела сетью заправок, которую впоследствии продали европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке. "До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны "Роснефти" не будет", - добавили в "Роснефти". Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что инициировала процедуру ареста активов российской нефтяной компании "Роснефть". Спецслужба отмечала, что заблокировала деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу "Роснефть". Помимо этого, она арестовала ее денежные активы размером 20 млн гривен (примерно $677 тыс.), а также приостановила действие ее лицензии на электроснабжение.

В "Роснефти" заявили об отсутствии активов на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Компании,Роснефть,СБУ,
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