На Украине арестовали активы «Роснефти»

Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение об аресте активов нефтяной компании «Роснефть» в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«СБУ инициировала арест активов «Роснефти» [...] По материалам СБУ заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть». На ее денежные активы - 20 млн гривен [около $677 тыс.]- наложен арест, а действие лицензии на электроснабжение приостановлено», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что СБУ обвинила российские спецслужбы в использовании детской игры для смартфонов с целью получения информации о стратегических объектах на Украине.
«Во время прохождения маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, в том числе — объектов критической инфраструктуры», - уточнили в ведомстве.
Название игры сотрудники СБУ не сообщили, но отметили, что россияне якобы пытались обманом использовать подростков.