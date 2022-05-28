На Украине арестовали активы «Роснефти»

«СБУ инициировала арест активов «Роснефти» [...] По материалам СБУ заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть». На ее денежные активы - 20 млн гривен [около $677 тыс.]- наложен арест, а действие лицензии на электроснабжение приостановлено», - говорится в сообщении.