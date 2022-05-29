Банкиры не удивились рекорду по выдаче кредиток в России

«Но в то же время кредитная составляющая тоже играет роль, потому что через карты больше доступ к кредитованию и более широкие возможности. Банки через кредитные карты и по времени быстрее эти вопросы решают, и по форме, по процентам, по комиссии это всё выгоднее. Кредитные карты — они же не всегда только обеспечивают кредитование, они обеспечивают платёж. Это в первую очередь средство платежа, многие, кто берёт кредитные карты, берут их для платежа, а не для кредитования. Более того, кредитование как раз сейчас несколько замедлилось. Потребительское кредитование в марте упало практически до нуля, в апреле оно стало несколько оживляться. Но вы не возьмёте серьёзный кредит через кредитную карту».