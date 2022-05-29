Банкиры не удивились рекорду по выдаче кредиток в России

В стране зафиксировали небывалое число выпущенных карт: в апреле этот показатель впервые превысил отметку в 50 миллионов. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью радиостанции «Говорит Москва» объяснил это явление естественными причинами.
«Обслуживание кредитными картами растёт из года в год, из месяца в месяц. Другое дело, что сейчас наличность снимать чуть дороже, чуть сложнее. Март-апрель показали, что это временные затраты, а на территории России карточки действуют хорошо, без проблем. И комиссии по картам стали более сдержанные. Условия обслуживания стимулируют людей к обслуживанию через карты. Это нормальный процесс, он свидетельствует о нормализации ситуации в этом сегменте рынка».
Тосунян также отметил, что интерес к небольшим займам всё равно присутствует.
«Но в то же время кредитная составляющая тоже играет роль, потому что через карты больше доступ к кредитованию и более широкие возможности. Банки через кредитные карты и по времени быстрее эти вопросы решают, и по форме, по процентам, по комиссии это всё выгоднее. Кредитные карты — они же не всегда только обеспечивают кредитование, они обеспечивают платёж. Это в первую очередь средство платежа, многие, кто берёт кредитные карты, берут их для платежа, а не для кредитования. Более того, кредитование как раз сейчас несколько замедлилось. Потребительское кредитование в марте упало практически до нуля, в апреле оно стало несколько оживляться. Но вы не возьмёте серьёзный кредит через кредитную карту».
В бюро кредитных историй «Эквифакс» пояснили, что зачастую клиент использует установленный лимит в минимальных объёмах или вообще не трогает деньги. Однако в последнее время потребители стали тратить их.