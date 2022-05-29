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1 час назад

Японская Komatsu частично возобновила поставки техники на Украину

Илья Родин

Глава японской компании-производителя строительной техники Komatsu Хироюки Огава заявил в интервью деловой газете Nikkei, что фирма возобновляет поставки на Украину, приостановленные из-за специальной военной операции РФ. Об этом пишет РБК.

Komatsu частично возобновила поставки техники на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Украине продолжается добыча, в том числе, железной руды. Оборудование продолжает использоваться даже после начала столкновений с Россией, и поставки дистрибьюторам частично были возобновлены», - рассказал Хироюки Огава.

Бизнесмен уточнил, что техника будет поставляться только в безопасные регионы Украины. В восточные районы страны, находящиеся под контролем российских военных, товары компании направляться не будут.

На вопрос о дальнейшей деятельности Komatsu в РФ, он напомнил, что у фирмы «есть обязанности перед клиентами и сотрудниками». Фактически, отмечает издание, Огава дал понять, что его компания не планирует уходить с российского рынка.

В частности, через дистрибьюторов в России по-прежнему осуществляются поставки запчастей и соответствующих услуг. Компания делает все необходимое для обеспечения безопасности на стройплощадках и шахтах, на которых применяется произведенное ей оборудование.

Компании,
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