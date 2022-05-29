Американские рестораторы решили судиться из-за запрета фуа-гра

Две крупные американские фермы La Belle и Hudson Valley Foie Gras подали иск против запрета на производство и продажу фуа-гра в США. Запрет должен вступить в силу в ноябре 2022 года, за него активно выступали зоозащитники.

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Рестораторы и фермеры пожаловались, что в основу закона легло заблуждение о якобы негуманном процессе откармливания уток. Из-за этого потеряют работу сотни человек. Основатель компании по дистрибуции мясной продукции D'Artagnan Ариан Дагин рассказал The New York Post, что рестораторы и фермеры Нью-Йорка выступили против запрета на производство и продажу фуа-гра.

«Как только иск был подан, мы разослали информацию об этом во все рестораны, которые являются нашими клиентами, и всем шефам, заинтересованным в фуа-гра. Были люди, которые спрашивали: "Чем я могу помочь?" Это хороший знак», — рассказал Дагин.

Закон о запрете на деликатес из утиной печени приняли в штате Нью-Йорк ещё в 2019 году. С ноября 2022 года за его нарушение будут штрафовать на сумму до $2000. Законопроект продвигали зоозащитники. Для производства фуа-гра используют десятикратно увеличенную печень откормленной утки или гуся.

При этом птицу принудительно кормят через трубку, введённую в горло. Рестораторы и фермеры заявили, что с птицами на фермах обращаются довольно гуманно, и животные не страдают от процесса откорма. На штат Нью-Йорк приходится треть американского рынка утиной печени — отказ от фуа-гра приведёт к закрытию местных ферм и увольнению сотен работников.