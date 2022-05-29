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53 минуты назад

В «Роснефти» опровергли информацию об аресте активов компании на Украине

Lenta.ruиещё 4

Российская нефтяная компания «Роснефть» не владеет активами на территории Украины. Такая информация сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

В «Роснефти» опровергли арест активов компании на Украине
Фото: ТАССТАСС

«В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы принадлежащих "Роснефти". Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих компании, на территории Украины на настоящий момент нет», — говорится в заявлении, опровергающем данные.

В компании рассказали, что ранее «Роснефть» продала европейскому оператору сеть своих заправок на Украине. Сообщалось, что какое-то время поставки нефтепродуктов продолжали осуществляться, однако в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, их больше не будет.

Ранее в мае стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала арест активов российской компании «Роснефть». СБУ наложила арест на денежные активы компании (20 миллионов гривен), а также приостановила действие лицензии на электроснабжение.

Компании,Роснефть,СБУ,
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