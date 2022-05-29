В «Роснефти» опровергли арест активов компании на Украине

Российская нефтяная компания «Роснефть» не владеет активами на территории Украины. Такая информация сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

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«В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы принадлежащих "Роснефти". Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих компании, на территории Украины на настоящий момент нет», — говорится в заявлении, опровергающем данные.

В компании рассказали, что ранее «Роснефть» продала европейскому оператору сеть своих заправок на Украине. Сообщалось, что какое-то время поставки нефтепродуктов продолжали осуществляться, однако в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, их больше не будет.