Болгария купила сжиженный газ из США за $28 за 1 000 кубометров

Болгария через компанию "Булгаргаз" заключила долгосрочный договор с компанией из США по поставке сжиженного газа по цене $28 за 1 000 кубометров с учетом транспортных расходов и других платежей. Об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению сообщил эксперт по вопросам энергетики Васил Начев.

"Благодаря американскому Henry Hub (газораспределительный центр, расположенный в штате Луизиана - прим. ТАСС) правительство, вероятно, договорилось о цене в $28 за тыс. кубометров газа с учетом всех транспортных расходов по долгосрочному договору", - сообщил Начев.

Он уточнил, что этот договор, однако, будет активирован в тот момент, когда в Александропулисе заработает терминал по транспортировке сжиженного газа, акционером которого является Болгария.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 15 мая заявил, что на американском рынке цена на газ держится на уровне четверти цены в Европе - в США около $26 за 1 МВт·ч, в Европе газ стоит €100, цена "Газпрома" составляет около €72. При этом он признал, что на практике американский газ не будет дешевле российского. По его словам, цена будет эквивалентна стоимости газа из России, что связано с расходами по транспортировке.