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34 минуты назад

Оценены потери богатейших людей мира с начала года

Lenta.ru

Богатейшие люди мира, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и создатель Microsoft Билл Гейтс потеряли с начала 2022 года 115 миллиардов долларов. Такую оценку приводит в своем рейтинге агентство Bloomberg.

Оценены потери богатейших людей мира с начала года
Фото: ТАССТАСС

На 29 мая состояние Маска оценивается в 224 миллиарда долларов, Безоса — в 139 миллиардов, Гейтса — в 23 миллиарда. Миллиардеры занимают первую, вторую и четвертую строчку рейтинге, соответственно. На третьем месте оказался глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бертран Арно с 133 миллиардами долларов.

За последние пять месяцев владелец Tesla и SpaceX потерял 46,4 миллиарда, основатель Microsoft — 15,1 миллиард, Бертран Арно лишился 44,7 миллиардов. Наибольшие убытки понес создатель Amazon — 53,2 миллиарда.

Единственным из первой пятерки богачей, кому удалось приумножить свои капиталы, стал генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, его состояние увеличилось на 6,54 миллиарда долларов до 115 миллиардов.

Ранее Forbes назвал самых богатых бизнесменов России. Первое место занял совладелец НЛМК Владимир Лисин с капиталом в 18,4 миллиарда долларов. На втором месте оказался президент «Норникеля» Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов), тройку лидеров закрыл основатель Telegram Павел Дуров с состоянием в 15,1 миллиарда долларов.

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