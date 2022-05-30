Ozon не смог погасить облигации на $750 млн

«Из-за ограничений в соответствии с недавно принятыми мерами по контролю и защите капитала в России, а также продолжающимися многочисленными изменениями в нормативно-правовой базе, компания в настоящее время ограничена в возможности перевода денежных средств из российских дочерних компаний в свою кипрскую холдинговую компанию Ozon Holdings PLC, которая является эмитентом облигаций. Следовательно, компания не будет финансировать платеж, необходимый для погашения облигаций», — говорится в сообщении.