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35 минут назад

Ozon не смог погасить облигации на $750 млн

BFM.RUиещё 4

Онлайн-ретейлер Ozon не смог осуществить платеж по досрочному погашению облигаций номинальным объемом 750 млн долларов из-за регуляторных ограничений, однако это не повлияет на операционную деятельность компании, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Ozon не смог погасить облигации на $750 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за ограничений в соответствии с недавно принятыми мерами по контролю и защите капитала в России, а также продолжающимися многочисленными изменениями в нормативно-правовой базе, компания в настоящее время ограничена в возможности перевода денежных средств из российских дочерних компаний в свою кипрскую холдинговую компанию Ozon Holdings PLC, которая является эмитентом облигаций. Следовательно, компания не будет финансировать платеж, необходимый для погашения облигаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ozon рассчитывает согласовать условия реструктуризации долга по облигациям в ближайшее время, компания находится в процессе подписания соглашения о приостановке с держателями облигаций.

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