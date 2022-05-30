В Россию могут прийти китайские производители банковских карт

Китайские производители банковских карт могут прийти на российский рынок, власти готовы поддержать иностранных поставщиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По данным издания, Центробанк и Минпромторг провели совещания с участием отечественных производителей карт, желая получить гарантии от отечественных компаний в удовлетворении спроса кредитных организаций. Как отметил один из собеседников газеты, в качестве альтернативы в ведомствах рассматривают возможность пустить на рынок китайские компании.

Минпромторг указывает, что в РФ всегда потребляли отечественные и иностранные чипы для карт, пишет Ura.ru.

«Наши производители смогут обеспечить существенную долю потребности, при этом от иностранных чипов мы не отказываемся», — рассказали в министерстве, добавив, что окончательные решения по этому вопросу еще не приняты.