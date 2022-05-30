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1 час назад

СМИ: В Россию могут прийти китайские производители банковских карт

Национальная Служба Новостей

Китайские производители банковских карт могут прийти на российский рынок, власти готовы поддержать иностранных поставщиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В Россию могут прийти китайские производители банковских карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Центробанк и Минпромторг провели совещания с участием отечественных производителей карт, желая получить гарантии от отечественных компаний в удовлетворении спроса кредитных организаций. Как отметил один из собеседников газеты, в качестве альтернативы в ведомствах рассматривают возможность пустить на рынок китайские компании.

Минпромторг указывает, что в РФ всегда потребляли отечественные и иностранные чипы для карт, пишет Ura.ru.

«Наши производители смогут обеспечить существенную долю потребности, при этом от иностранных чипов мы не отказываемся», — рассказали в министерстве, добавив, что окончательные решения по этому вопросу еще не приняты.

При этом эксперты отмечают, что допуск производителей из Китая в Россию не сможет мгновенно исправить ситуацию с нехваткой банковских карт: сначала следует решить проблемы с открытием представительств, соглашениями, логистикой, оплатой.

Компании,Коммерсант,Минпромторг,
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