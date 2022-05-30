Российские банки сократили запасы золота

Остатки драгоценных металлов на балансе кредитных организаций за период с февраля по март снизились больше чем на 11 тонн.

Как следует из статистики Центробанка, на 1 апреля остатки на счетах, где отражаются подобные активы, оказались минимальными с августа 2019 года и составили 227,3 миллиарда рублей. За февраль-март объём вложений в драгметаллы уменьшился на 20 миллиардов или на 17,2%, но в пересчёте на физическое золото запасы истощились гораздо заметнее, пишет РБК.