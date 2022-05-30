15 тысяч японских компаний могут пострадать от антироссийских санкций

15 тысяч японских компаний могут пострадать из-за санкций Японии против России. Об этом сообщает газета The Asahi, передает ТАСС.

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Риск обусловлен ограничениями на импорт и экспорт. Когда Япония вводила рестрикции против РФ, она ориентировалась на опыт применения ограничений в отношении КНДР в связи с развитием ракетно-ядерной программы. Однако The Asahi указывает на то, что негативный эффект от антироссийских санкций оказался намного выше.

Сдерживание Китая, как отмечает газета, - одна из ключевых задач для Японии. И Токио за счет антироссийских санкций рассчитывает на усиление сотрудничества с Западом для противодействия политике Пекина.

После начала спецоперации РФ на Украине Япония приняла несколько пакетов санкций в отношении России. В санкционные списки попали более 700 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций. Кроме того, Япония приняла решение заморозить активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка.