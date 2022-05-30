Ведущая датская энергетическая компания Ørsted заявила, что по-прежнему не намерена платить за российский газ в рублях, несмотря на крайний срок оплаты 31 мая, и допустила вероятность прекращения поставок.
"Газпром экспорт" продолжает требовать, чтобы Ørsted оплачивала поставки газа в рублях, - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании. - По контракту у нас нет подобных юридических обязательств, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро. Таким образом, существует риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставлять газ Ørsted. В нашем понимании это будет нарушением договора", - говорится в заявлении компании.
В апреле Ørsted заявила, что не собирается оплачивать поставки российского газа в рублях.
Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, "недружественные" покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.