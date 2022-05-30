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1 час назад

Ørsted заявила, что может остаться без российского газа из-за отказа платить в рублях

ТАССиещё 7

Ведущая датская энергетическая компания Ørsted заявила, что по-прежнему не намерена платить за российский газ в рублях, несмотря на крайний срок оплаты 31 мая, и допустила вероятность прекращения поставок.

"Газпром экспорт" продолжает требовать, чтобы Ørsted оплачивала поставки газа в рублях, - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании. - По контракту у нас нет подобных юридических обязательств, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро. Таким образом, существует риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставлять газ Ørsted. В нашем понимании это будет нарушением договора", - говорится в заявлении компании.

В апреле Ørsted заявила, что не собирается оплачивать поставки российского газа в рублях.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, "недружественные" покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

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