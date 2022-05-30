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20 минут назад

Акционеры "Вымпелкома" обновили состав совета директоров компании

ТАСС

Собрание акционеров "Вымпелкома" утвердило обновленный состав совета директоров компании. Об этом говорится в материалах "Вымпелкома", опубликованных в понедельник.

Компания "Вымпелком" обновила состав совета директоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обновленный совет директоров, согласно материалам компании, вошли главный юрисконсульт материнской компании "Вымпелкома" Veon Виктор Бирюков и заместитель главного финансового директора Veon Мурат Киркгоз, который уже входил в совет директоров компании в период с 2019 по 2021 годы. Переизбраны в совет директоров были глава Veon Каан Терзиоглу, бывший глава Qiwi Борис Ким, а также руководитель по управлению портфелем Veon Дмитрий Швец.

Совет директоров "Вымпелкома" покинули директор по персоналу Veon Майкл Шульц, член совета директоров технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр Наталья Изосимова и руководитель по корпоративной стратегии, коммуникациям и связям с инвесторами компании Алекс Болис. В середине апреля финансовый директор Veon Серкан Окандан и главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский покинули совет директоров "Вымпелкома" по собственному желанию.

"Вымпелком" является дочерней компанией телекоммуникационного холдинга Veon.

Компании,Майкл Шульц,Владимир Верхошинский,Дмитрий Швец,Борис Ким,Виктор Бирюков,VEON Ltd.,Qiwi,Альфа-банк,Вымпелком,
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