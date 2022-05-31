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1 час назад

РБК: большинство компаний РФ уже адаптировались к санкциям или надеются это сделать

Газета.Ru

Около 77% российских компаний уже либо адаптировались к работе в условиях санкций, либо надеются это сделать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад института бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Отмечается, что в целом санкции затронули 86,8% российских компаний. "77,4% адаптировались или надеются это сделать, а 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес - полностью или частично", - говорится в документе.

Раскрыто вляние санкций на компании РФ
Фото: DepositphotosDepositphotos

При этом ситуация в бизнесе большинством предпринимателей оценена негативно - у 67,1% бизнес-показатели падают. Около 12% опрошенных признались, что уже находятся в кризисе, а 22,4% "балансируют около нуля". Порядка 4%, говоря об экономисткой ситуации в РФ, настроены пессимистично и считают, что "перспектив нет".

Исследование проводилось с 17 по 21 мая среди руководителей и владельцев 6 тыс. компаний из всех регионов РФ. Ранее в юридической компании RTM Group "Газете.Ru" рассказали о том, что российские программисты столкнулись с системной невыплатой гонораров от своих клиентов.

Компании,Борис Титов,
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