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1 час назад

Платежные системы Visa и Mastercard готовы принять в России

Ura.Ruиещё 1

Если международные платежные системы Visa и Mastercard решат вернуться в РФ, то они достаточно быстро смогут восстановить свою работу, другой вопрос, захотят ли клиенты пользоваться данными продуктами. Такое мнение высказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.

Платежные системы Visa и Mastercard готовы принять в России
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«Международным платежным системам надо будет сперва проделать некоторые действия, например, разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но, тем не менее, это потребует некоторое времени», — сказал Достов, передает РИА «Новости». Вместе с тем, он допустил, что россияне могут отказаться от пользования Visa и Mastercard.

Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Международная платежная система SWIFT также прекратила сотрудничество с крупнейшими российскими банками. Позже сообщалось, что в России создали альтернативу платежным системами Visa и Mastercard.

Компании,Виктор Достов,Владимир Путин,Visa,
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