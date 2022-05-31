Платежные системы Visa и Mastercard готовы принять в России

«Международным платежным системам надо будет сперва проделать некоторые действия, например, разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но, тем не менее, это потребует некоторое времени», — сказал Достов, передает РИА «Новости». Вместе с тем, он допустил, что россияне могут отказаться от пользования Visa и Mastercard.