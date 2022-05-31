Япония отказалась выходить из «Сахалина-2»

Япония не станет выходить из проекта «Сахалин – 2», даже если на нее будут оказывать давление. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, передает ТАСС.

«Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить, даже если нам скажут», - сказал Хагиуда, выступая в парламенте страны.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции, около 60% производимого сжиженного газа поставляется в Японию. Оператором проекта выступает компания «Сахалин Энерджи», в которой 50% плюс 1 акция принадлежит «Газпрому», 12,5% акций принадлежит японской компании Mitsui, 10% акций – японской Mitsubishi. Еще 27,5% акций принадлежало британско-нидерландской Shell, которая ранее заявила о выходе из проекта. По информации Reuters, компания ведет переговоры о продаже своей доли в проекте «Сахалин – 2» консорциуму индийских энергетических компаний, в который входят ONGC Videsh и Gail.