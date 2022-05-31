Крупная косметическая сеть начала торговать пылесосами

Ассортимент уральского косметического ритейлера «Золотое яблоко» значительно расширился. Теперь он будет продавать, помимо привычных товаров, детскую одежду, роботы-пылесосы, а также товары для животных, сообщает РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

Товары появились в онлайн-магазинах ритейлера. По словам гендиректора компании Анны Кошкиной, компания экспериментирует с непрофильными категориями товаров.

«Мы правда добавляем туда не свойственные нам категории, выбирая их по простому принципу — это смежные с нашим ассортиментом товары, которые могут понравиться покупательницам. Наше основное направление — бьюти, мы ни в коем случае от него не уходим», — подчеркнула она.

Магазины сети уже продавали колготки, хозтовары, белье, но со временем из-за дефицита площадей такие товары были частично уведены в онлайн-каналы.

В дальнейшем «Золотое яблоко» хочет начать продажу постельного белья, очков и косметичек, указала Кошкина.

В настоящее время компания настроена на большой «офлайновый эксперимент» — аптечный киоск с безрецептурными лекарствами. Первую пилотную точку откроют в Екатеринбурге.