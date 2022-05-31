Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
2 часа назад

Крупная косметическая сеть начала торговать пылесосами

Лера Букина

Ассортимент уральского косметического ритейлера «Золотое яблоко» значительно расширился. Теперь он будет продавать, помимо привычных товаров, детскую одежду, роботы-пылесосы, а также товары для животных, сообщает РБК.

Крупная косметическая сеть начала торговать пылесосами
Фото: ТАССТАСС

Товары появились в онлайн-магазинах ритейлера. По словам гендиректора компании Анны Кошкиной, компания экспериментирует с непрофильными категориями товаров.

«Мы правда добавляем туда не свойственные нам категории, выбирая их по простому принципу — это смежные с нашим ассортиментом товары, которые могут понравиться покупательницам. Наше основное направление — бьюти, мы ни в коем случае от него не уходим», — подчеркнула она.

Магазины сети уже продавали колготки, хозтовары, белье, но со временем из-за дефицита площадей такие товары были частично уведены в онлайн-каналы.

В дальнейшем «Золотое яблоко» хочет начать продажу постельного белья, очков и косметичек, указала Кошкина.

В настоящее время компания настроена на большой «офлайновый эксперимент» — аптечный киоск с безрецептурными лекарствами. Первую пилотную точку откроют в Екатеринбурге.

Ранее в марте эксперты, опрошенные РИА Новости, сообщили, что уход с российского рынка косметического подразделения компании Louis Vuitton Moet Hennessy, а также принадлежащего ему ритейлера косметики Sephora обернулся для отечественной индустрии серьезными проблемами. Однако, по их словам, ритейлеры уже начали заменять известные французские марки российскими, а самим производителям уход гигантов с рынка открывает большие возможности для развития.

Компании,Анна Кошкина,Louis Vuitton,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители