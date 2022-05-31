Крупная косметическая сеть начала торговать пылесосами

Ассортимент уральского косметического ритейлера «Золотое яблоко» значительно расширился. Теперь он будет продавать, помимо привычных товаров, детскую одежду, роботы-пылесосы, а также товары для животных, сообщает РБК.
Товары появились в онлайн-магазинах ритейлера. По словам гендиректора компании Анны Кошкиной, компания экспериментирует с непрофильными категориями товаров.
«Мы правда добавляем туда не свойственные нам категории, выбирая их по простому принципу — это смежные с нашим ассортиментом товары, которые могут понравиться покупательницам. Наше основное направление — бьюти, мы ни в коем случае от него не уходим», — подчеркнула она.
Магазины сети уже продавали колготки, хозтовары, белье, но со временем из-за дефицита площадей такие товары были частично уведены в онлайн-каналы.
В дальнейшем «Золотое яблоко» хочет начать продажу постельного белья, очков и косметичек, указала Кошкина.
В настоящее время компания настроена на большой «офлайновый эксперимент» — аптечный киоск с безрецептурными лекарствами. Первую пилотную точку откроют в Екатеринбурге.
Ранее в марте эксперты, опрошенные РИА Новости, сообщили, что уход с российского рынка косметического подразделения компании Louis Vuitton Moet Hennessy, а также принадлежащего ему ритейлера косметики Sephora обернулся для отечественной индустрии серьезными проблемами. Однако, по их словам, ритейлеры уже начали заменять известные французские марки российскими, а самим производителям уход гигантов с рынка открывает большие возможности для развития.