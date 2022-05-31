Французский бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию

Люксовый бренд Jacquemus больше не будет поставлять товары в Россию. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам российских партнеров модного дома, инициатором этого был основатель дома, модельер Симон Порт Жакмю — он проинформировал о своем решении письменно. Данный факт подтвердил также работавший с компанией консультант.

О прекращении отгрузки товаров сообщили и в концептуальном магазине КМ20, в котором были представлены вещи бренда. Там подчеркнули, что компания получила официальное письмо от дома Jacquemus. В нем компания сообщила об отсутствии возможности вести дела с российской стороной из-за законодательных ограничений.

Вещи бренда сейчас представлены на онлайн-платформе магазина КМ20, а также на сайте ЦУМа и в интернет-магазине Aizel.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что немецкие транснациональные компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и Puma, приостановившие деятельность в РФ, принимают от российских ретейлеров заявки на коллекцию 2023 года.