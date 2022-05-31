Магазины и рестораны начали отказываться от лицензионной музыки

Сервис Cubic Music сообщил об отказе российских компаний от покупки для ресторанов и магазинов каталогов популярной иностранной музыки, за которые нужно регулярно отчислять лицензионные выплаты. Об этом сообщают «Ведомости».
В сервисе связали это с уходом из России лейблов Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group и новыми правилами выплат иностранным правообладателям.
«Владельцы кафе, ресторанов, магазинов и тд все чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки. И либо вообще не видят смысла платить за ее использование (что может повлечь крупные штрафы до 5 млн руб.), либо переходят на лицензионную музыку международных лейблов и авторскую музыку российских и иностранных композиторов с уже выкупленными правами», — подчеркнули в сервисе.
По данным аналитиков сервиса, с марта по конец мая число заказчиков каталогов популярной музыки, за которую нужно ежемесячно отчислять авторские вознаграждения в Российское авторское общество (РАО) и Всемирную организацию интеллектуальной собственности, сократилось в 2,4 раза год к году.
27 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит российским компаниям производить расчеты по лицензионным контрактам в рублях.