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1 час назад

Магазины и рестораны начали отказываться от лицензионной музыки

Лера Букина

Сервис Cubic Music сообщил об отказе российских компаний от покупки для ресторанов и магазинов каталогов популярной иностранной музыки, за которые нужно регулярно отчислять лицензионные выплаты. Об этом сообщают «Ведомости».

Магазины и рестораны начали отказываться от лицензионной музыки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сервисе связали это с уходом из России лейблов Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group и новыми правилами выплат иностранным правообладателям.

«Владельцы кафе, ресторанов, магазинов и тд все чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки. И либо вообще не видят смысла платить за ее использование (что может повлечь крупные штрафы до 5 млн руб.), либо переходят на лицензионную музыку международных лейблов и авторскую музыку российских и иностранных композиторов с уже выкупленными правами», — подчеркнули в сервисе.

По данным аналитиков сервиса, с марта по конец мая число заказчиков каталогов популярной музыки, за которую нужно ежемесячно отчислять авторские вознаграждения в Российское авторское общество (РАО) и Всемирную организацию интеллектуальной собственности, сократилось в 2,4 раза год к году.

27 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит российским компаниям производить расчеты по лицензионным контрактам в рублях.

Компании,Владимир Путин,
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