Home Credit продал долю в российском банке

Home Credit сократил свою долю в ООО "Хоум кредит энд финанс банк" (ООО "ХКФ Банк") с 99,99% до 50,49%, продав остальную часть пяти российским инвесторам, следует из данных аналитической системы "СПАРК".

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Теперь в число совладельцев банка с 30 мая 2022 года вошли Иван Тырышкин с долей 9,91%, а также Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка и Дмитрий Чемендряков с долями по 9,9%.

Ранее Home Credit сократил свою долю в ООО "Хоум кредит страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи" с 100% до 50,5%, продав остальную часть тем же пяти российским инвесторам в равных долях. Кроме того, Иван Тырышкин у одной из компаний Home Credit недавно полностью выкупил ООО "Форвард лизинг".

Банк "Хоум кредит" 17 мая сообщил, что Чешская PPF Group и Home Credit объявили о подписании соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным. Позднее, 25 мая, пресс-служба кредитной организации проинформировала, что топ-менеджмент международной инвестиционно-финансовой корпорации PPF выкупил 75% акций казахстанского банка Home Credit и доля российского ООО "Хоум кредит энд финанс банк" снизилась до 25%.

PPF Group работает в 25 странах, инвестируя в различные сектора, в том числе финансовые услуги, телекоммуникации, медиа, биотехнологии, недвижимость и инжиниринг. Деятельность PPF Group осуществляется на пространстве от Европы до Северной Америки, а также по всей Азии.