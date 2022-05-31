Абрамович решил оспорить введенные против него санкции

Российский бизнесмен Роман Абрамович направил иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге из-за введенных против него санкций. Об этом сообщает Frank Media.
Издание подчеркивает, что иск со стороны Абрамовича подан к Совету ЕС, который ранее принял санкции против бизнесмена.
Данный иск зарегистрирован в картотеке суда 25 мая.
Пока других подробностей, связанных с будущим судебным процессом с участием Абрамовича, нет.
30 мая сообщалось, что бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен направили аналогичные иски. В апреле власти США не стали комментировать причины отсутствия санкций против Абрамовича.
Абрамович попал под санкции ЕС в середине марта. Ограничительные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд.
Ранее стало известно, что, по данным мониторинга текущего состояния бизнеса, который провел институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, около 77% российских предпринимателей сумели адаптироваться к работе в условиях санкций или надеются это сделать.