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18 минут назад

Абрамович решил оспорить введенные против него санкции

Дарья Зарецкая

Российский бизнесмен Роман Абрамович направил иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге из-за введенных против него санкций. Об этом сообщает Frank Media.

Абрамович решил оспорить введенные против него санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание подчеркивает, что иск со стороны Абрамовича подан к Совету ЕС, который ранее принял санкции против бизнесмена.

Данный иск зарегистрирован в картотеке суда 25 мая.

Пока других подробностей, связанных с будущим судебным процессом с участием Абрамовича, нет.

30 мая сообщалось, что бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен направили аналогичные иски. В апреле власти США не стали комментировать причины отсутствия санкций против Абрамовича.

Абрамович попал под санкции ЕС в середине марта. Ограничительные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд.

Ранее стало известно, что, по данным мониторинга текущего состояния бизнеса, который провел институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, около 77% российских предпринимателей сумели адаптироваться к работе в условиях санкций или надеются это сделать.

Компании,Петр Авен,Роман Абрамович,Михаил Фридман,Борис Титов,Совет Европы,ЕС,
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