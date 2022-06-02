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40 минут назад

Герман Греф: «Клиентоцентричность — самый большой вызов в социальной политике»

SberPressиещё 3

Самым большим вызовом в области социальной политики сегодня является клиентоцентричность. Об этом заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления на пленарном заседании «Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания» в рамках форума решения национальных задач. По его мнению, ни одно государство пока не является клиентоцентричным, да и клиентоцентричных компаний очень немного, однако все, в том числе Сбер, стремятся ими стать.

Герман Греф: «Клиентоцентричность — самый большой вызов в социальной политике»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Чтобы стать клиентоцентричной компанией, нужно перестроить всё: внутренние процессы и технологии, потому что без технологий быть клиентоцентричным невозможно ни государству, ни социальной организации, ни коммерческой компании, технологии являются ключом в этот мир. Можно ли в этом направлении двигать социальную сферу? Не просто можно, но и нужно. Эффективность — ключевой вызов для экономики в целом и для социальной сферы в частности", - сказал Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

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Как отметил Герман Греф, в основе клиентоцентричности лежит новая культура, наличие технологий и полный редизайн процессов и клиентских путей. Необходимо понимать, сколько времени человек тратит на получение той или иной социальной услуги, какие эмоции это у него вызывает и так далее, то есть тщательно проектировать клиентский путь.

В заседании также приняли участие Максим Орешкин, помощник Президента РФ; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области; Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития; Алексей Репик, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов; Анна Федермессер, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Модератором стала генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

Форум решения социальных задач проводится в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ), старт которой в 2020 году дал Президент РФ Владимир Путин. Инициатор НСИ — Агентство стратегических инициатив.

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