Герман Греф: «Клиентоцентричность — самый большой вызов в социальной политике»

"Чтобы стать клиентоцентричной компанией, нужно перестроить всё: внутренние процессы и технологии, потому что без технологий быть клиентоцентричным невозможно ни государству, ни социальной организации, ни коммерческой компании, технологии являются ключом в этот мир. Можно ли в этом направлении двигать социальную сферу? Не просто можно, но и нужно. Эффективность — ключевой вызов для экономики в целом и для социальной сферы в частности", - сказал Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.