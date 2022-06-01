Marriot и Hilton задумались об уходе из России

Крупные гостиничные бренды Marriott (которому приналежат Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другие) и Hilton рассматривают возможность полностью уйти из России. Одной из причин такого решения является геополитическая обстановка. С другой стороны, отмечает газета «Известия», в этих гостиницах наблюдается резкое падение трафика.

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Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отмечает, что поток иностранных туристов, которые обычно бронируют «номера стоимостью 60-100 тысяч рублей за сутки», резко упал в марте.

Отмечается, что владельцы недвижимости, в которой расположены отели этих брендов, рассматривают вариант работы с брендами без согласия правообладателя. При этом инвесторы, как отмечает Бухаров, могут подать в суд, однако тогда им придется пояснить свою позицию, ведь они сами приняли решение об уходе, подчеркивает эксперт.

«В сложившихся условиях компании могут использовать альтернативный путь: к примеру, сократить стоимость номера, при этом пожертвовав уровнем сервиса. При таком подходе отели могут рассчитывать на приток гостей. Ситуация достаточно сложная, с учетом того, что у всего бизнеса сузился горизонт планирования», — пояснил Бухаров.