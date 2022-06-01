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1 час назад

Российским компаниям придется заменить 4 тыс. мусоровозов из-за санкций

Газета.Ru

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев рассказал РБК, что в течение пяти лет операторы по вывозу отходов должны полностью заменить мусоровозы из западных стран.

Российским компаниям придется заменить мусоровозы из стран Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЕС ввела ограничения на доставку грузов в РФ. В связи с этим прекратились и поставки запчастей для автомобилей, затем поставки прекратила японская Nissan. Россию эти компании обеспечили 3,8 тыс. мусоровозов в России. Они занимали 25% рынка.

Теперь этот автопарк будут менять на российский (КамАЗа и ГАЗа), белорусский (МАЗ) и китайский. Это обойдется в 45 млрд руб.

Санкциями Евросоюза предусмотрен запрет на экспорт в Россию грузовиков и спецтехники, в том числе седельных тягачей, среднетоннажных грузовиков, бетономешалок, бульдозеров, тракторов, коммунальных машин для уборки улиц и самосвалов. Российские производители выражают готовность замещать эту продукцию. Импортные грузовики в нашей стране составляют треть парка, и в краткосрочной перспективе заменить их не получится, объясняют эксперты.

Компании,Денис Буцаев,ЕС,
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