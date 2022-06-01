Подсчитаны потери российских миллиардеров с начала года

С начала года совокупное состояние богатейших предпринимателей из России сократилось на 41,48 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Наибольшей суммы лишился совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко - его состояние упало почти на 7,06 миллиарда.
Всего в рейтинге BBI насчитывается 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан РФ. Их общее состояние на 1 июня оценивается в 341,51 миллиарда долларов.
Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин является самым богатым из них – он с начала года увеличил состояние на 3,89 миллиарда долларов, до 34,7 миллиарда. Значительно уменьшилось состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (второе место в рейтинге) - на 6,65 миллиарда долларов, до 25,8 миллиарда.
На третьей строчке - бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Он с начала года потерял 4,05 миллиарда долларов (состояние оценивается в 24 миллиарда).
Четвертую строчку занимает совладелец «Северстали» Алексей Мордашов - его состояние сократилось на 5,11 миллиарда долларов, до 23,7 миллиарда. На пятой позиции - Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), чье состояние с начала года сократилось на 233 миллиона долларов и сейчас оценивается в 21 миллиард. На шестом месте расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (отказался от полномочий члена совета директоров и досрочно сложил полномочия президента компании), он лишился 3,27 миллиарда долларов, теперь у него 18,5 миллиарда.
Седьмой в списке - бывший основной бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) - его состояние сократилось на 806 миллионов долларов, до 16,7 миллиарда. Восьмую строчку занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг – его состоянием упало с начала года на 2,66 миллиарда, до 15,8 миллиарда долларов.
Состояние Тимченко с его крупнейшими потерями теперь составляет 15,4 миллиарда долларов. На десятой строчке – Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), чье состояние упало на 348 миллионов долларов, до 13,6 миллиарда.
Издание Forbes ранее сообщило, что за сутки с момента признания президентом России Владимиром Путиным Донецкой и Луганской народных республик российские олигархи лишились более 8 млрд долларов.