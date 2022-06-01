Подсчитаны потери российских миллиардеров с начала года

С начала года совокупное состояние богатейших предпринимателей из России сократилось на 41,48 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Наибольшей суммы лишился совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко - его состояние упало почти на 7,06 миллиарда.

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Всего в рейтинге BBI насчитывается 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан РФ. Их общее состояние на 1 июня оценивается в 341,51 миллиарда долларов.

Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин является самым богатым из них – он с начала года увеличил состояние на 3,89 миллиарда долларов, до 34,7 миллиарда. Значительно уменьшилось состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (второе место в рейтинге) - на 6,65 миллиарда долларов, до 25,8 миллиарда.

На третьей строчке - бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Он с начала года потерял 4,05 миллиарда долларов (состояние оценивается в 24 миллиарда).

Четвертую строчку занимает совладелец «Северстали» Алексей Мордашов - его состояние сократилось на 5,11 миллиарда долларов, до 23,7 миллиарда. На пятой позиции - Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), чье состояние с начала года сократилось на 233 миллиона долларов и сейчас оценивается в 21 миллиард. На шестом месте расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (отказался от полномочий члена совета директоров и досрочно сложил полномочия президента компании), он лишился 3,27 миллиарда долларов, теперь у него 18,5 миллиарда.

Седьмой в списке - бывший основной бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) - его состояние сократилось на 806 миллионов долларов, до 16,7 миллиарда. Восьмую строчку занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг – его состоянием упало с начала года на 2,66 миллиарда, до 15,8 миллиарда долларов.

Состояние Тимченко с его крупнейшими потерями теперь составляет 15,4 миллиарда долларов. На десятой строчке – Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), чье состояние упало на 348 миллионов долларов, до 13,6 миллиарда.