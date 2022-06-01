Маск поставил сотрудникам Tesla ультиматум

Илон Маск поставил топ-менеджерам Tesla ультиматум, чтобы вернуть их к работе в офисе. Как сообщает Forbes, в разосланном сотрудникам письме он потребовал работать не менее 40 часов неделю из офиса, а в противном случае — подавать заявление об увольнении.

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Все исключения Маск призвал обсуждать при личном общении — он будет принимать решения об «освобождении» самостоятельно. В сообщении также говорится, что присутствовать нужно на том рабочем месте, которое напрямую связано с трудовыми обязанностями, а не в каком-то дополнительном офисе компании.