Магазины duty free предлагают открыть на внутренних рейсах, но налог все равно нужно оплатить, беспошлинной торговли не будет. О возможности открывать такие магазины попросили сами аэропорты, сообщает РБК со ссылкой на председателя совета директоров «Внуково». Как рассказал источник издания в правительстве, в целом инициатива возражений не вызвала.

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Также правительство может разрешить открывать магазины duty free на направлениях в страны ЕАЭС — это Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Но таможенный кодекс союза в любом случае не позволяет продавать товары без налогообложения, поэтому если магазины станут доступны для всех пассажиров, в них установят двойные ценники. Если вы летите в третьи страны, беспошлинный режим останется, если едете в страны ЕАЭС, его не будет.

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Продолжит председатель совета директоров группы компаний «Аэро-Трейд» Андрей Мартынюк, который владеет семью магазинами duty free:

— Сейчас у нас очень мало международных рейсов, и мы находимся в капкане. Мы и с товаром ничего не можем сделать, за аренду должны заплатить, и персонал должны сохранить. В бизнесе duty free в России работает больше 10 тысяч человек.

— Какую комиссию магазин duty free платит аэропортам?

— Это миллионы рублей в месяц. Рейсы, которые будут сделаны внутри Таможенного союза, очень сильно помогут нашей индустрии. И, конечно, мы очень ждем второго решения от правительства о том, чтобы нам разрешили делать магазины по продаже алкоголя на внутрироссийских рейсах и внутри Таможенного союза. Получается странная ситуация: у нас стоит магазин, к которому приходят пассажиры, которые могут вылетать из этого терминала, но они не могут у нас купить товар. То есть у нас получается пассажиры имеют неравные права при вылете, это даже с точки зрения сервиса не совсем правильно. Ну и кроме того, в ЕС есть такая же система, если вы внутри Таможенного союза находитесь пассажиром, у вас будет чуть дороже, там добавляется НДС. Если вы пассажир, который летит исключительно за рубеж, вне Таможенного союза, то у вас товар по максимально низким ценам, но качество везде товара идеальное. Если он есть на международных рейсах, почему нельзя продавать алкоголь на внутрироссийских? Там, скорее всего, будет алкоголь с внутреннего рынка, но мы постараемся сделать хорошие цены.

Разрешение открывать duty free на внутренних направлениях помогло бы аэропортам увеличить выручку на фоне падения трафика международных перевозок, а пассажиры покупали бы товары по более выгодным ценам, говорит генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев:

— Это дополнительная услуга внутри уже, в чистой зоне, в зоне ожидания пассажиров. А там кроме буфетов больше ничего нет. А буфеты с колоссальными накидками, накрутками. Вы сами прекрасно знаете, в аэропорту чашечка кофе стоит 350 рублей, а в городе ее выпьешь за 100 рублей. Но это будут просто магазины, а не duty free, им надо, наверное, перерегистрироваться как-то. Duty free — это беспошлинная торговля, а беспошлинной торговли на внутренних рейсах быть не может.

— Аэропорты, получают какой процент от магазинов duty free?

— Московская зона, Петербург получают миллионы рублей, и десятки миллионов, и сотни миллионов. Во-первых, ты занимаешь площадь, а в некоторых аэропортах платишь еще и с оборота.