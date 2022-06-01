Компания Inditex откажется от части магазинов в РФ

Испанская Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими, готовится отказаться от части магазинов в России. Как сообщает газета «Известия», об этом компания уже уведомила собственников торговых центров.
По словам одного из источников, холдинг не собирается постепенно закрыть все магазины, компания хочет отказаться лишь от некоторых объектов — речь идет об оптимизации бизнеса. Скорее всего, под нее попадут неэффективные точки, которые показывали невысокие обороты — например, из-за близости друг к другу.
Кроме того, отказ от части магазинов связан с тем, что онлайн-торговля увеличивает свою долю на рынке, а стационарная розница сдает позиции.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Всего в РФ действовали 500 магазинов Inditex, расположенные во всех регионах страны.