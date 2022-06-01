Компания Inditex откажется от части магазинов в РФ

Испанская Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими, готовится отказаться от части магазинов в России. Как сообщает газета «Известия», об этом компания уже уведомила собственников торговых центров.

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По словам одного из источников, холдинг не собирается постепенно закрыть все магазины, компания хочет отказаться лишь от некоторых объектов — речь идет об оптимизации бизнеса. Скорее всего, под нее попадут неэффективные точки, которые показывали невысокие обороты — например, из-за близости друг к другу.

Кроме того, отказ от части магазинов связан с тем, что онлайн-торговля увеличивает свою долю на рынке, а стационарная розница сдает позиции.