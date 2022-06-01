Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
30 минут назад

Компания-владелец Zara, Pull and Bear и Bershka откажется от части магазинов в РФ

Никита Бородкин

Испанская Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими, готовится отказаться от части магазинов в России. Как сообщает газета «Известия», об этом компания уже уведомила собственников торговых центров.

Компания Inditex откажется от части магазинов в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам одного из источников, холдинг не собирается постепенно закрыть все магазины, компания хочет отказаться лишь от некоторых объектов — речь идет об оптимизации бизнеса. Скорее всего, под нее попадут неэффективные точки, которые показывали невысокие обороты — например, из-за близости друг к другу.

Кроме того, отказ от части магазинов связан с тем, что онлайн-торговля увеличивает свою долю на рынке, а стационарная розница сдает позиции.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Всего в РФ действовали 500 магазинов Inditex, расположенные во всех регионах страны.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители