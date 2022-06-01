Основатель Uniqlo стал самым богатым человеком Японии

Японский миллиардер Тадаси Янаи, основавший сеть магазинов одежды Uniqlo, вернул себе статус богатейшего человека страны. Рейтинг 50 самых состоятельных японцев составил журнал Forbes. Бизнесмен был лидером списка в 2019 и 2020 годах, а в 2021 году занимал в нём второе место. С тех пор его состояние уменьшилось на 44% – до $23,6 млрд. Однако это не помешало Янаи вернуться на первую строчку.

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На размер богатства Янаи повлияла стоимость акций головной компании Uniqlo — Fast Retailing. Они показали не лучшие результаты из-за замедления продаж в Японии и Китае.

Несмотря на это, предприниматель остался на $2 млрд богаче основателя компании по производству датчиков Keyence Такемицу Такизаки. Он занял вторую строчку рейтинга с состоянием $21,6 млрд. За год его состояние тоже уменьшилось – на $4,2 млрд. Тем не менее такое высокое место в списке главных японских богачей он занял впервые.

Прошлогодний лидер — основатель SoftBank Масаёси Сон — в 2022 году расположился только на третьей строчке. За год он потерял больше половины своего богатства. Его капитал теперь оценивается в $21,1 млрд.

10 марта сеть Uniqlo объявила, что приостановит работу в России. Крупнейший ретейлер Азии объяснил это «рядом обстоятельств, начиная с операционных сложностей и заканчивая ухудшением общей обстановки».