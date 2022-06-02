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58 минут назад

Подразделение Visa в России сменило название

Вероника Полынина

Подразделение Visa в России сменило название, выяснили «Известия». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компанию переименовали из ООО «Виза Интернешнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» в ООО «Виза».

Подразделение Visa в России сменило название
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению юристов, таким образом дочернее предприятие Visa пытается не подчеркивать связь с головным офисом во избежание рисков для обеих сторон. В марте Visa объявила об уходе из РФ, Банк России исключил ее из реестра операторов платежных систем.

Изменения в учредительные документы были внесены 11 апреля, генеральным директором ООО «Виза» остался Михаил Бернер.

Дочерняя компания Visa на 99% принадлежит Visa International Service Association и на 1% — Visa International Holdings LLC., обе компании зарегистрированы в США.

Глава Национального платежного совета Алма Обаева в комментарии «Известиям» отметила, что уход платежной системы из страны при сохранении работоспособности карт на этой территории является прецедентом как для головной компании, так и для местного офиса. Поэтому компания ищет возможности по юридическому оформлению своего бизнеса. Сохраненное на территории РФ юрлицо может выполнять мониторинг работы карт и консультировать других участников платежного рынка по ряду неординарных технологических аспектов, добавила Обаева.

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