Подразделение Visa в России сменило название

По мнению юристов, таким образом дочернее предприятие Visa пытается не подчеркивать связь с головным офисом во избежание рисков для обеих сторон. В марте Visa объявила об уходе из РФ, Банк России исключил ее из реестра операторов платежных систем.

Глава Национального платежного совета Алма Обаева в комментарии «Известиям» отметила, что уход платежной системы из страны при сохранении работоспособности карт на этой территории является прецедентом как для головной компании, так и для местного офиса. Поэтому компания ищет возможности по юридическому оформлению своего бизнеса. Сохраненное на территории РФ юрлицо может выполнять мониторинг работы карт и консультировать других участников платежного рынка по ряду неординарных технологических аспектов, добавила Обаева.