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2 часа назад

Появились подробности ребрендинга «Макдоналдс»

Газета.Ruиещё 3

В российских ресторанах «Макдоналдс», которые скоро откроются под новым брендом, будут изменены названия блюд, сообщает издание LIFE.

В большинстве случаев из названий блюд в меню будет убрана приставка «мак» из названий сэндвичей и соусов. Также «Филе-о-Фиш» станет «Фиш Бургер», «Чикен Макнаггетс» станут просто «Наггетсами», а «Роял» в названиях превратится в «Гранд». При этом из меню исчезнет мороженое «Макфлурри» и «Бигмак». Исчезновение «Биг Тейсти» остается под вопросом.

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Кроме этого, стало известно об изменении дизайна упаковки, которая станет минималистичнее.

Новое руководство сети сообщило производственному отделу, что все точки в стране вернутся к работе до 31 июля. Сотрудников выведут из простоя за пять дней до открытия, им пообещали сохранить систему премирования минимум на два года.

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Доставку планируется запустить в течение недели с открытия каждой точки. Мобильное приложение ресторанов останется.

Ранее сообщалось, что «Макфлурри» и «Биг тейсти» исчезнут из нового меню «Макдоналдса».

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