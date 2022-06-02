Citibank прекратил обслуживание выпусков евробондов России

Минфин России сообщил о прекращении агентских функций Citibank по четырем выпускам евробондов РФ с погашением в 2023, 2028, 2042 и в 2043 годах. Соответствующее заявление размещено на сайте министерства.

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«Минфин России информирует, что с 24 мая 2022 года Citibank, N.A., London Branch, воспользовавшись своим правом по договорам об оказании услуг фискального агента, прекратил исполнение функций фискального агента, регистратора, трансфер агента и платежного агента (Fiscal Agent, Registrar, Transfer Agent and Paying Agent) по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков №№ 12840068V «Россия-2023» (ISIN XS0971721450, US78307ADG58), MKCM-119 «Россия-2028» (ISIN XS0088543193, US78307AAE38), 12840061V «Россия-2042» (ISIN XS0767473852, US78307ADE01), 12840069V «Россия-2043» (ISIN XS0971721963, US78307ADH32)», — говорится в сообщении.

Минфин подчеркивает, что функция платежного агента и иные функции по указанным выпускам облигаций переданы НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» в соответствии с правом Российской Федерации.

Citibank – крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. После заморозки Западом золотовалютных резервов РФ Минфин России сообщил о технических трудностях при выплатах по своим еврооблигациям: банк-агент отказывался проводить валютные платежи, хотя прямого запрета на такие операции не было.