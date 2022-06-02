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38 минут назад

Российская OBI нашла способ решить проблемы с поставками

Lenta.ruиещё 1

В «OBI Россия» нашли способ решить проблемы с поставками и арендой помещений. Российские структуры сети гипермаркетов хотят добиться пересмотра соответствующих договоров с контрагентами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Российская OBI нашла способ решить проблемы с поставками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас мы находимся в контакте с нашими контрагентами и ведем переговоры о новых условиях сотрудничества, соответствующих текущей ситуации на рынке», — заявили в «OBI Россия».

По словам представителей компании, большинство партнеров готовы пересмотреть условия ради продолжения сотрудничества.

По информации «Коммерсанта», в период с марта по май контрагенты «OBI Россия» подали 53 иска на российские структуры сети на общую сумму более 283 миллионов рублей. Компанию обвинили в неисполнении обязательств по договорам аренды и поставок.

OBI приостановила работу всех торговых точек на территории России в марте 2022 года. В апреле российские представители сети заявили, что в мае вновь откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а через неделю — в других регионах. 27 апреля сообщалось, что первая точка заново открылась в столичном торговом центре «Авиапарк». В тот же день OBI опровергла возобновление работы в стране, связав ложную информацию с «пропагандой и внешними действиями со стороны России».

Компании,Коммерсант,
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