Российская OBI нашла способ решить проблемы с поставками

«Сейчас мы находимся в контакте с нашими контрагентами и ведем переговоры о новых условиях сотрудничества, соответствующих текущей ситуации на рынке», — заявили в «OBI Россия».

По информации «Коммерсанта» , в период с марта по май контрагенты «OBI Россия» подали 53 иска на российские структуры сети на общую сумму более 283 миллионов рублей. Компанию обвинили в неисполнении обязательств по договорам аренды и поставок.

OBI приостановила работу всех торговых точек на территории России в марте 2022 года. В апреле российские представители сети заявили, что в мае вновь откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а через неделю — в других регионах. 27 апреля сообщалось, что первая точка заново открылась в столичном торговом центре «Авиапарк». В тот же день OBI опровергла возобновление работы в стране, связав ложную информацию с «пропагандой и внешними действиями со стороны России».