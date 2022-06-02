Швейцарская Oerlikon решила продать бизнес в России

Швейцарская машиностроительная компания Oerlikon приняла решение продать свой бизнес «местному руководству». Соответствующее сообщение размещено на ее сайте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Компания Oerlikon заключила соглашение с местным руководством о продаже всех своих операций в России. Бизнес будет продолжать работать самостоятельно при новых владельцах», — указано в заявлении.

О прекращении всей международной трансграничной деловой деятельности с Россией компания объявила в начале марта. Решение полностью прекратить работу в стране в Oerlikon называли последним шагом. В компании отметили, в России числятся 48 сотрудников в шести офисах, объем продаж в прошлом году составил около 5 млн швейцарских франков (320 млн руб. по курсу ЦБ на 2 июня).

Согласно данным Forbes, 18,38% акций Oerlikon владеет Виктор Вексельберг. Он также является владельцем доля в другой швейцарской компании — Sulzer (44%). Вексельберг - председатель совета директоров российской компании «Ренова». Раньше долю в Oerlikon составляла 43% - в 2018 году он решил ее сократить из-за санкций США.