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53 минуты назад

Швейцарская Oerlikon решила продать бизнес в России

Лера Букина

Швейцарская машиностроительная компания Oerlikon приняла решение продать свой бизнес «местному руководству». Соответствующее сообщение размещено на ее сайте.

Швейцарская Oerlikon решила продать бизнес в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания Oerlikon заключила соглашение с местным руководством о продаже всех своих операций в России. Бизнес будет продолжать работать самостоятельно при новых владельцах», — указано в заявлении.

О прекращении всей международной трансграничной деловой деятельности с Россией компания объявила в начале марта. Решение полностью прекратить работу в стране в Oerlikon называли последним шагом. В компании отметили, в России числятся 48 сотрудников в шести офисах, объем продаж в прошлом году составил около 5 млн швейцарских франков (320 млн руб. по курсу ЦБ на 2 июня).

Согласно данным Forbes, 18,38% акций Oerlikon владеет Виктор Вексельберг. Он также является владельцем доля в другой швейцарской компании — Sulzer (44%). Вексельберг - председатель совета директоров российской компании «Ренова». Раньше долю в Oerlikon составляла 43% - в 2018 году он решил ее сократить из-за санкций США.

В этом году Вексельберг попал в новый санкционный список Вашингтона. Кроме того, против него вели санкции Токио, Канберра и Торонто.

Компании,Виктор Вексельберг,Ренова,
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