Звезды назвали замену Chanel и Louis Vuitton в России

Звезды назвали российскую замену западным брендам Chanel и Louis Vuitton, которые объявили об остановке деятельности в РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Peopletalk.

В частности, продюсер Яна Рудковская выделяет одежду дизайнеров Ульяны Сергеенко и Юлии Яниной. Вместе с тем она сообщила о планах покупать предметы гардероба иностранных марок за пределами страны или посредством байеров.

«Конечно, уход люкса чувствуется, и, когда смотришь на рекламу в интернете, понимаешь, что ты "мимо кассы". Обидно. Но ничего в этом страшного не вижу», — указала телеведущая.

Блогерша и стилистка Карина Нигай призналась в том, что ей всегда импонировали российские бренды. Она предпочитает Yuliawave, Yana Besfamilnaya, Sorelle, Say no more и Post Post Scriptum.

Перечислили любимые отечественные марки и модели Даша Клюкина и Вики Одинцова, а также гимнастка Самира Мустафаева. Среди них оказались Pure Charm, Lime, Fantome, Nude Story, 12Storeez, Rasario, 2mood и Level44.

«Я всегда с любопытством наблюдала за российскими брендами. За последнее время рынок очень вырос, а вместе с ним и качество. Ношу с удовольствием и дружу со многими из них. Сегодня все так быстро меняется, важно уметь адаптироваться», — заявила Одинцова.