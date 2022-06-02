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1 час назад

Звезды назвали замену Chanel и Louis Vuitton в России

Лера Букина

Звезды назвали российскую замену западным брендам Chanel и Louis Vuitton, которые объявили об остановке деятельности в РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Peopletalk.

Звезды назвали замену Chanel и Louis Vuitton в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, продюсер Яна Рудковская выделяет одежду дизайнеров Ульяны Сергеенко и Юлии Яниной. Вместе с тем она сообщила о планах покупать предметы гардероба иностранных марок за пределами страны или посредством байеров.

«Конечно, уход люкса чувствуется, и, когда смотришь на рекламу в интернете, понимаешь, что ты "мимо кассы". Обидно. Но ничего в этом страшного не вижу», — указала телеведущая.

Блогерша и стилистка Карина Нигай призналась в том, что ей всегда импонировали российские бренды. Она предпочитает Yuliawave, Yana Besfamilnaya, Sorelle, Say no more и Post Post Scriptum.

Перечислили любимые отечественные марки и модели Даша Клюкина и Вики Одинцова, а также гимнастка Самира Мустафаева. Среди них оказались Pure Charm, Lime, Fantome, Nude Story, 12Storeez, Rasario, 2mood и Level44.

«Я всегда с любопытством наблюдала за российскими брендами. За последнее время рынок очень вырос, а вместе с ним и качество. Ношу с удовольствием и дружу со многими из них. Сегодня все так быстро меняется, важно уметь адаптироваться», — заявила Одинцова.

После начала спецоперации РФ на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.

Компании,Ульяна Сергеенко,Яна Рудковская,Louis Vuitton,Chanel,
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