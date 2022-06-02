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57 минут назад

Власти рассказали о росте интереса к «русским офшорам»

Вероника Полынина

Число компаний из западных юрисдикций, которые перерегистрировались в так называемых «русских офшорах», за пять месяцев 2022 года сравнялось с показателем за весь прошлый год. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, передает «Прайм».

Власти рассказали о росте интереса к «русским офшорам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас на сегодняшний момент — за пять месяцев — переехало уже столько же компаний, сколько за весь прошлый год. И достаточно большой спрос мы видим», - сказал Решетников.

По его словам, в специальных административных районах РФ зарегистрировались 26 компаний, еще 16 подали документы, и еще несколько десятков «активно интересуются».

Он отметил, что в этом году правительство существенно упростило процедуру перерегистрации, сейчас оформить переезд можно по копиям документов.

Специальные административные районы (САР) были созданы в России в 2018 году, чтобы привлечь капитал зарубежных компаний россиян. Предприниматели могут вывести бизнес из-за границы, зарегистрировав его в «русских офшорах», после чего пользоваться налоговыми бонусами, как если бы они работали в реальных офшорах. В России действуют два САР — на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области.

Компании,Максим Решетников,
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