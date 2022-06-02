Австрия создала условия для лишения "Газпрома" газохранилища

Австрия приготовилась отобрать местное газохранилище «Хайдах» у российского «Газпрома» — страна уже создала юридические условия для передачи объекта другому поставщику в случае отказа компании заполнять его топливом, пишет РИА Новости со ссылкой на слова австрийского канцлера Карла Нехаммера.
Ранее глава страны пригрозил такой мерой президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора. «Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. По словам канцлера, хранилище имеет особое стратегическое значение, так как снабжает ФРГ, а также австрийские регионы Тироль и Форарльберг. На данный момент де-факто оно остается пустым.
«Для тех хранилищ, которые не используются, как хранилище в Хайдахе, которое принадлежит "Газпрому" и в данный момент действительно находится на уровне заполненности 0,0 процента, мы сейчас создали юридические предпосылки для его передачи в частно-правовом порядке, если "Газпром" это хранилище не использует. По принципу "используй или потеряй" мы создали рамочные условия, чтобы форсировать тему энергетической безопасности к зиме», — заявил Нехаммер во время выступления перед Федеральным советом Австрии (верхняя палата парламента).
1 июня стало известно, что австрийская энергетическая компания OMV заплатила России за газ в евро по новой схеме. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что газовое эмбарго против России не будет обсуждаться в ЕС в ближайшее время.
В конце мая глава Палаты экономики Австрии, объединяющей представителей австрийского бизнеса, Харальд Марер предупредил, что введение газового эмбарго Евросоюза против России грозит «экономическим армагеддоном». По словам Марера, газовое эмбарго создаст «дополнительный ущерб, который никто себе даже и представить не может». Он призвал правительство Австрии срочно разработать энергетический генеральный план на случай прекращения поставок газа и не полагаться на соседние страны, поскольку в таком случае они будут заботиться только о собственных нуждах.