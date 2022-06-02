Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

Австрия приготовилась отобрать хранилище у «Газпрома»

Lenta.ru

Австрия приготовилась отобрать местное газохранилище «Хайдах» у российского «Газпрома» — страна уже создала юридические условия для передачи объекта другому поставщику в случае отказа компании заполнять его топливом, пишет РИА Новости со ссылкой на слова австрийского канцлера Карла Нехаммера.

Австрия создала условия для лишения "Газпрома" газохранилища
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава страны пригрозил такой мерой президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора. «Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. По словам канцлера, хранилище имеет особое стратегическое значение, так как снабжает ФРГ, а также австрийские регионы Тироль и Форарльберг. На данный момент де-факто оно остается пустым.

Видео дня

«Для тех хранилищ, которые не используются, как хранилище в Хайдахе, которое принадлежит "Газпрому" и в данный момент действительно находится на уровне заполненности 0,0 процента, мы сейчас создали юридические предпосылки для его передачи в частно-правовом порядке, если "Газпром" это хранилище не использует. По принципу "используй или потеряй" мы создали рамочные условия, чтобы форсировать тему энергетической безопасности к зиме», — заявил Нехаммер во время выступления перед Федеральным советом Австрии (верхняя палата парламента).

1 июня стало известно, что австрийская энергетическая компания OMV заплатила России за газ в евро по новой схеме. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что газовое эмбарго против России не будет обсуждаться в ЕС в ближайшее время.

Мишустин рассказал о непростом периоде для российской экономики

В конце мая глава Палаты экономики Австрии, объединяющей представителей австрийского бизнеса, Харальд Марер предупредил, что введение газового эмбарго Евросоюза против России грозит «экономическим армагеддоном». По словам Марера, газовое эмбарго создаст «дополнительный ущерб, который никто себе даже и представить не может». Он призвал правительство Австрии срочно разработать энергетический генеральный план на случай прекращения поставок газа и не полагаться на соседние страны, поскольку в таком случае они будут заботиться только о собственных нуждах.

Компании,Карл Нехаммер,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители