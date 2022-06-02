Австрия создала условия для лишения "Газпрома" газохранилища

Австрия приготовилась отобрать местное газохранилище «Хайдах» у российского «Газпрома» — страна уже создала юридические условия для передачи объекта другому поставщику в случае отказа компании заполнять его топливом, пишет РИА Новости со ссылкой на слова австрийского канцлера Карла Нехаммера.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее глава страны пригрозил такой мерой президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора. «Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. По словам канцлера, хранилище имеет особое стратегическое значение, так как снабжает ФРГ, а также австрийские регионы Тироль и Форарльберг. На данный момент де-факто оно остается пустым.

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«Для тех хранилищ, которые не используются, как хранилище в Хайдахе, которое принадлежит "Газпрому" и в данный момент действительно находится на уровне заполненности 0,0 процента, мы сейчас создали юридические предпосылки для его передачи в частно-правовом порядке, если "Газпром" это хранилище не использует. По принципу "используй или потеряй" мы создали рамочные условия, чтобы форсировать тему энергетической безопасности к зиме», — заявил Нехаммер во время выступления перед Федеральным советом Австрии (верхняя палата парламента).

1 июня стало известно, что австрийская энергетическая компания OMV заплатила России за газ в евро по новой схеме. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что газовое эмбарго против России не будет обсуждаться в ЕС в ближайшее время.