Евросоюз отключит от SWIFT еще два российских банка

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении РФ предусматривает отключение Россельхозбанка и Московского кредитного банка (МКБ) от международной системы передачи межбанковской информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

После начала российской спецоперации на Украине от SWIFT в рамках санкций отключили ВТБ, банки «Открытие» и «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Кроме того, ранее сообщалось, то в шестом пакете ограничений ЕС собирается отключить от системы и «Сбербанк», однако в самой организации сообщили, что не видят в этом угроз для российских клиентов.