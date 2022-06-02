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46 минут назад

Евросоюз отключит от SWIFT еще два российских банка

Никита Бородкин

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении РФ предусматривает отключение Россельхозбанка и Московского кредитного банка (МКБ) от международной системы передачи межбанковской информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз отключит от SWIFT еще два российских банка
Фото: ReutersReuters

По словам собеседников издания, меры вступят в силу после публикации документов об ограничениях в официальном журнале ЕС.

Напомним, что SWIFT — система обмена информацией между банками, используемая по всему миру. Ее контролирует одноименная международная организация, базирующаяся в Бельгии.

«Ростех» представил альтернативу SWIFT

После начала российской спецоперации на Украине от SWIFT в рамках санкций отключили ВТБ, банки «Открытие» и «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Кроме того, ранее сообщалось, то в шестом пакете ограничений ЕС собирается отключить от системы и «Сбербанк», однако в самой организации сообщили, что не видят в этом угроз для российских клиентов.

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