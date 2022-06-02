Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
48 минут назад

ФАС одобрила покупку «Макдоналдса» российским бизнесменом

Lenta.ruиещё 3

ФАС одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель», принадлежайщей российскому бизнесмену Александру Говору, о покупке российских ресторанов «Макдоналдс», пишет РИА Новости.

ФАС одобрила покупку «Макдоналдса» российским бизнесменом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ФАС одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса "Макдоналдс". При этом продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно», — указано в сообщении службы.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общепита. Напротив, покупка поможет сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в России.

Об окончательном уходе из России «Макдоналдс», приостанавливавший работу после начала российской специальной военной операции на Украине, объявил в середине мая. Компания пояснила, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании.

Покупатель российского бизнеса корпорации Александр Говор является лицензиатом корпорации и уже управляет 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. Название сети изменится, по данным СМИ, рассматривается несколько вариантов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Компании,Александр Говор,McDonald's,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители