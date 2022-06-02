Еще один производитель техники покинул российский рынок

Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HP) окончательно уйдет из России и Белоруссии. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации.
В HP отметили, что после приостановки поставок после начала спецоперации РФ на Украине, руководство «внимательно следило за ситуацией».
«Для нас больше нецелесообразно продолжать работать в России и Белоруссии, и мы приступаем к постепенному выходу с этих рынков», — сказано в публикации.
Напомним, что HP приостановило свою деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Вместе с ними схожее решение приняли другие производители ноутбуков — Dell и Acer.
Ранее эксперты оценили потери HP от ухода с российского рынка в 1 млрд долларов.