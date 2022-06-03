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46 минут назад

СМИ: Burger King попал в ловушку в России

Лера Букина

Сети ресторанов быстрого питания Burger King не удалось выйти из партнерства с РФ после своего заявления об уходе с российского рынка. Это связано с тем, что компания не может предложить хорошие условия для продажи бизнеса существующим покупателям франшизы из-за санкционных ограничений, сообщает агентство Reuters.

Burger King попал в ловушку и не может уйти из России
Фото: ТАССТАСС

«Просто сейчас очень сложная договорная и юридическая атмосфера, которая не дает франчайзи и франчайзерам в России никакого хорошего выбора», — заявила партнер материнской компании Burger King Lathrop GPM, Лиз Диллон.

Как отмечают юристы, проблема сделки заключается в сложности основного франчайзингового соглашения, согласно которому Burger King получает прибыль от продаж гамбургеров Whopper без риска для собственного капитала.

Названа дата открытия McDonald's под новым брендом

Ранее сеть ресторанов Burger King объявила о временном уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины. По словам главы материнской компании Burger King Дэвида Шира, сеть не может уйти с российского рынка, так как корпорация имеет трех партнеров по совместным предприятиям в России.

16 мая об окончательном уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в стране объявила сеть McDonald's.

Компании,
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