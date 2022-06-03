Burger King попал в ловушку и не может уйти из России

Сети ресторанов быстрого питания Burger King не удалось выйти из партнерства с РФ после своего заявления об уходе с российского рынка. Это связано с тем, что компания не может предложить хорошие условия для продажи бизнеса существующим покупателям франшизы из-за санкционных ограничений, сообщает агентство Reuters.

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«Просто сейчас очень сложная договорная и юридическая атмосфера, которая не дает франчайзи и франчайзерам в России никакого хорошего выбора», — заявила партнер материнской компании Burger King Lathrop GPM, Лиз Диллон.

Как отмечают юристы, проблема сделки заключается в сложности основного франчайзингового соглашения, согласно которому Burger King получает прибыль от продаж гамбургеров Whopper без риска для собственного капитала.

Ранее сеть ресторанов Burger King объявила о временном уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины. По словам главы материнской компании Burger King Дэвида Шира, сеть не может уйти с российского рынка, так как корпорация имеет трех партнеров по совместным предприятиям в России.