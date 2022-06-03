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25 минут назад

Илон Маск заявил, что компании Tesla придется сократить 10% сотрудников

ТАСС

Производителю электромобилей Tesla придется сократить около 10% свои сотрудников. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в электронной рассылке персоналу, выдержки из которой в пятницу публикует агентство Reuters.

Маск распорядился прекратить найм работников в Tesla
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В разосланном в четверг письме указано, что компании необходимо "сократить примерно 10% сотрудников", а также "приостановить прием на работу по всему миру".

"У меня очень плохое предчувствие по поводу экономики", - заявил также Маск.

Агентство отмечает, что Tesla пока не давала никаких комментариев по этому поводу.

Компании,Илон Маск,
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