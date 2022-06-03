Раскрыто возможное новое название McDonald's

Новый бренд McDonald's будет называться «Доминис» Об этом «Москве 24» сообщил источник.

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Однако в пресс-службе бывшей McDonald's официально опровергли сообщение о том, что сеть ресторанов будет так называться. Там отметили, что новое название еще в разработке.

Об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы McDonald's объявил 16 мая. Позднее стало известно, что компания продает бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией «ГиД», управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

Новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор заявил в интервью Forbes, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев. По его словам, в настоящее время к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов. Он отметил, что еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько - подальше, в центральной России.

Первый ресторан откроют в Москве 12 июня. Говор добавил, что компанию уже включили в перечень системообразующих организаций российской экономики.