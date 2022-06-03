Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

H&M обязали в России выплатить компенсацию в 538 млн рублей

Лера Букина

Арбитражный суд Москвы удовлетворил часть требований оператора московского парка развлечений «Остров мечты» к российскому подразделению шведского ретейлера H&M. Теперь последний будет обязан освободить арендуемое помещение и выплатить компенсацию, сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

H&M обязали в России выплатить компенсацию в 538 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предварительный договор аренды между ООО «Эйч энд Эм» и ООО «Парк Развлечений» признан прекращенным. Суд обязал взыскать с компании 537,9 млн рублей «неосновательного обогащения» и судебные расходы в размере 195,5 млн рублей.

«Эйч энд Эм» должна будет в течение пяти дней освободить помещение, арендуемое в торговом комплексе «Остров мечты». Компания должна будет выплатить 1 млн рублей за каждый день просрочки «с даты окончания установленного судом срока после вступления судебного акта в законную силу по делу до его фактического исполнения».

Также отмечается, что суд отказал оператору «Острова мечты» в удовлетворении остальной части требований. Решение суда в силу не вступило. Его могут обжаловать в течение месяца.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители