H&M обязали в России выплатить компенсацию в 538 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил часть требований оператора московского парка развлечений «Остров мечты» к российскому подразделению шведского ретейлера H&M. Теперь последний будет обязан освободить арендуемое помещение и выплатить компенсацию, сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Предварительный договор аренды между ООО «Эйч энд Эм» и ООО «Парк Развлечений» признан прекращенным. Суд обязал взыскать с компании 537,9 млн рублей «неосновательного обогащения» и судебные расходы в размере 195,5 млн рублей.

«Эйч энд Эм» должна будет в течение пяти дней освободить помещение, арендуемое в торговом комплексе «Остров мечты». Компания должна будет выплатить 1 млн рублей за каждый день просрочки «с даты окончания установленного судом срока после вступления судебного акта в законную силу по делу до его фактического исполнения».

Также отмечается, что суд отказал оператору «Острова мечты» в удовлетворении остальной части требований. Решение суда в силу не вступило. Его могут обжаловать в течение месяца.