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1 час назад

Российский топ-менеджер в суде оспорил европейские санкции

Lenta.ru

Российский топ-менеджер, бывший глава нефтехимической компании «Сибур» Дмитрий Конов оспорил в суде Евросоюза введенные против него персональные санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на карточку дела.

Российский топ-менеджер в суде оспорил европейские санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дмитрий Конов и его адвокаты подали заявление в Европейский суд, добиваясь исключения его из списка лиц, подпадающих под санкции ЕС», — заявил изданию представитель топ-менеджера.

По его словам, позиция стороны Конова заключается в том, что Брюссель не имел ни фактических, ни юридических оснований для его включения в санкционный список. Юристы надеются на отмену этого решения.

Конов попал под санкции ЕС 9 марта вместе еще с 14 бизнесменами и топ-менеджерами крупных российских компаний. Позднее ограничения в отношении Конова, предусматривающие заморозку его активов и запрет на въезд, ввели власти Великобритании. После этого он покинул правление «Сибура», которое возглавлял, а также совет директоров компании.

В мае аналогичные иски в европейские суды подали владелец USM Holdings Алишер Усманов, а также основатели и совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен.

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