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2 часа назад

Сотрудники попавшей под санкции компании устроили митинг в Польше

Лера Букина

Сотрудники компании по ремонту газовых турбин Sulzer Turbo Service Poland в пятницу устроили демонстрацию у здания МВД Польши в Варшаве в связи с внесением их работодателя в польский санкционный список против России. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники попавшей под санкции компании устроили митинг в Польше
Фото: ReutersReuters

В руках собравшиеся держат транспаранты с надписями «Санкции бьют по нам, а не по России», «Слепые санкции разрушают Польшу, а не Россию», «Мы хотим работать, а не протестовать», «Стоп безработице из-за санкций».

Свыше 160 человек потеряли работу в компании из-за решения властей Польши. Многие там трудились более 10 лет. Фирма попала в санкционный список в связи с тем, что одним из акционеров зарегистрированной в Швейцарии компании Sulzer является российский предприниматель Виктор Вексельберг.

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Представители региональных властей на встрече с потерявшими работу сотрудниками посоветовали встать на учет на бирже труда.

«Наши сотрудники постоянно спрашивают нас, сможем ли мы спасти фирму, потому что они все еще чувствуют себя с ней связанными. Это вдохновляет. Но с другой стороны, не мы принимаем законы, а правительство не принимает наших разъяснений по вопросу санкций и связей капитала с Вексельбергом», - заявила журналистам представительница польской компании Ивона Столарская.

В связи с заморозкой счетов компании пострадали также ее партнеры, которые теперь не имеют возможности получить выплаты за свои услуги.

Ранее 26 апреля Варшава опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий 50 позиций - 35 фирм и 15 частных лиц.

Компании,Виктор Вексельберг,
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