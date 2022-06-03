Компания из США проиграла суд на 250 млн рублей из-за Крошки Енота

Арбитражный суд Москвы не стал взыскивать с производителя игрушек «Симбат» деньги за использование персонажа из советского мультфильма «Крошка Енот». Иск подавала американская компания Rubstein Properties. За использование изображения она хотела получить 250 млн рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Фото: кадр из видео / «Русские мультфильмы» кадр из видео / «Русские мультфильмы»

Ранее истец получил лицензию на коллекцию мультфильмов, произведённых на студии «Экран», в том числе и на «Крошку Енота».

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Мультфильм создало в 1974 году творческое объединение «Экран», которого сейчас не существует. Rubstein Properties получил исключительную лицензию на коллекцию мультфильмов «Экрана» в 2015 году. Истец посчитал, что производитель игрушек нарушил его права на главного персонажа мультфильма. Продукция, которая не понравилась компании, — это сказка-раскраска «Приключения Крошки Енота», развивающий пазл, музыкальные книги, игрушка для купания и книга-раскладушка для ванной с изображением Крошки Енота.

В судебном акте говорилось, что стоимость лицензии для Rubstein Properties составила 125 млн рублей, истец же хотел получить вдвое больше. В суде представитель «Симбата» сказал, что персонажа используют по договору 2016 года с его автором — художником Вячеславом Назаруком. Он подчеркнул, что в основе печатной продукции — не персонаж из мультфильма, а его рисованное изображение.

Суд пришёл к выводу, что «Симбат» использовал изображение законно. Компания не нарушила права Rubstein Properties, потому что не показывала мультфильм и не перезаписывала. Права на анимацию действительно принадлежат американцам, но авторское право остаётся за Назаруком, дал понять арбитраж.