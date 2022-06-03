Прокуратура проверит Wildberries из-за продажи рецептурных лекарств

Прокуратура заинтересовалась онлайн-ретейлером Wildberries из-за свободного распространения лекарств от коронавируса, которые отпускаются только по рецепту. Об этом рассказала «Лента.ру» со ссылкой на председателя организации «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова. По словам правозащитника, он обратился в прокуратуру, обнаружив продажу рецептурных препаратов на маркетплейсе.

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Как рассказал Павлов журналистам, на торговой площадке он нашёл таблетки от коронавируса, которые продавались с заклеенными названием и кодом, по которому можно отследить время покупки. Оказалось, что продавец купил рецептурное средство, изменил упаковку и выставил его на продажу.

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«Указанное на потребительской упаковке название препарата (Арепливир) и нанесённое там же средство идентификации (код Data Matrix и сопутствующие сведения) скрывались под посторонними стикерами. После отклейки стикера и сканирования кода маркировки выяснилось, что, по данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (системы "Честный Знак"), лекарство числится проданным ещё задолго до его фактической реализации потребителю», — объяснил Павлов.

Он добавил, что таким образом действия Wildberries нарушают сразу четыре административные статьи:

продажа рецептурного препарата без рецепта;

сокрытие его названия;

сокрытие его идентификатора;

внесение в систему мониторинга лекарств ложных данных.

Павлов считает, что ретейлер подвергает большой опасности своих покупателей. С учётом популярности Wildberries у россиян масштабы нарушения могут быть значительными, добавил общественник.