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43 минуты назад

Прокуратура проверит Wildberries из-за продажи рецептурных лекарств

Секрет Фирмы

Прокуратура заинтересовалась онлайн-ретейлером Wildberries из-за свободного распространения лекарств от коронавируса, которые отпускаются только по рецепту. Об этом рассказала «Лента.ру» со ссылкой на председателя организации «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова. По словам правозащитника, он обратился в прокуратуру, обнаружив продажу рецептурных препаратов на маркетплейсе.

Прокуратура проверит Wildberries из-за продажи рецептурных лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Павлов журналистам, на торговой площадке он нашёл таблетки от коронавируса, которые продавались с заклеенными названием и кодом, по которому можно отследить время покупки. Оказалось, что продавец купил рецептурное средство, изменил упаковку и выставил его на продажу.

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«Указанное на потребительской упаковке название препарата (Арепливир) и нанесённое там же средство идентификации (код Data Matrix и сопутствующие сведения) скрывались под посторонними стикерами. После отклейки стикера и сканирования кода маркировки выяснилось, что, по данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (системы "Честный Знак"), лекарство числится проданным ещё задолго до его фактической реализации потребителю», — объяснил Павлов.

Он добавил, что таким образом действия Wildberries нарушают сразу четыре административные статьи:

  • продажа рецептурного препарата без рецепта;
  • сокрытие его названия;
  • сокрытие его идентификатора;
  • внесение в систему мониторинга лекарств ложных данных.
  • Павлов считает, что ретейлер подвергает большой опасности своих покупателей. С учётом популярности Wildberries у россиян масштабы нарушения могут быть значительными, добавил общественник.

Ранее Wildberries уже попадал в скандал, но не с прокуратурой, а Роспотребнадзором. Ретейлер объявил, что будет снимать с покупателей по 100 рублей за каждую возвращенную позицию, даже если она бракованная или повреждённая. Это вызвало недовольство россиян, но компания подчеркнула, что действует в рамках закона о защите прав потребителя. Однако в Роспотребнадзоре усомнились в легитимности таких заявлений и назвали комиссию за возврат товара необоснованной. В конце мая Wildberries отменил дополнительную плату.

Компании,Олег Павлов,Роспотребнадзор,
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