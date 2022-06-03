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53 минуты назад

СМИ: санкции против РФ лишили сотрудников нью-йоркской компании работы

Лера Букина

Сотрудники курьерской компании Buyk в Нью-Йорке лишились работы из-за введенных в отношении России санкций. Об этом сообщает газета The Washington Post.

СМИ: санкции против РФ лишили сотрудников нью-йоркской компании работы
Фото: ТАССТАСС

Buyk является дочкой российской компании, предоставляющей услуги экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат». Buyk запустили в Нью-Йорке в сентябре 2021 года, в Чикаго — в декабре. К концу 2022 года компания собиралась открыть филиалы в Бостоне, Хьюстоне, Майами и Лос-Анджелесе.

Издание обращает внимание на то, что Buyk объявила о банкротстве и уволила весь персонал — 900 человек.

Ранее в пятницу сообщалось, что сотрудники компании по ремонту газовых турбин Sulzer Turbo Service Poland устроили демонстрацию у здания МВД Польши в Варшаве в связи с внесением их работодателя в польский санкционный список против России. В руках собравшиеся держат транспаранты с различными надписями. Свыше 160 человек потеряли работу в компании из-за решения властей Польши. Многие там трудились более 10 лет. Фирма попала в санкционный список в связи с тем, что одним из акционеров зарегистрированной в Швейцарии компании Sulzer является российский предприниматель Виктор Вексельберг.

Компании,Виктор Вексельберг,
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